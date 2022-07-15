رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار

وأكد رئيسي في لقاء مع رجال الأعمال والتجار الايرانيين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد أمس الخميس، أهمية تنفيذ شعار العام الذي اقترحه قائد الثورة حول محور الإنتاج، وقال: ان استقلال وعزة البلاد رهن بالاهتمام بالإنتاج.



وأضاف: ان النمو الاقتصادي يعتمد على كبح جماح التضخم ، وإذا تم كبح التضخم سنشهد نموا اقتصاديا مع زيادة الاستثمار والإنتاج.



وفي جانب آخر من حديثه اكد رئيسي على ضرورة خلق صناعات تحويلية في مختلف محافظات البلاد ، وخاصة محافظة كرمانشاه ، معتبرا ذلك من الإجراءات الأساسية للحكومة.



واشار الى أن الاهتمام بمجالي مصافي النفط والصناعات المعرفية من أهم برامج الحكومة ، وقال: العمل المعرفي يعني تحويل المعرفة إلى قدرة ، وهذا الموضوع يتم متابعته بجدية في مجال مصافي البترول.