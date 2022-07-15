رئيس اتحاد علماء المسلمين يدعو لعقد جلسة برلمان طارئة

ونقلت مصادر عن المعموري قوله: ان “مؤتمر الرياض يحمل اجندة مشبوهه تستهدف بالمقام الاول المقاومة وتشكيلاتها وقادتها في المنطقة ومنها العراق لانها ترفض الاجندة الامريكية في التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتضب للارضي الفلسطينية”.



واضاف، ان “على القوى الوطنية في مجلس النواب عقد جلسة طارى من اجل مناقشة تداعيات مؤتمر الرياض الذي يمثل عامل يهدد امن 40 مليون عراقي، مؤكدا ان الاتحاد بدأ حراك من اجل اطلاق تظاهرات سلمية لرفض مشاركة الحكومة في مؤتمر مشبوهه يحمل اجندة تريد زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعراق بشكل مباشر”.



وحذرت قوى عراقية من خطورة مشاركة حكومة الكاظمي في مؤتمر الرياض الذي ترعاه واشنطن في مسعاها من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.