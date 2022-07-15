إصابة مواطن يمني وطفلين في انفجار لغم وقنبلة بالحديدة وصنعاء

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن المواطن أصيب بجروح مختلفة أثناء ممارسته عمله اليومي في مزرعته بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما أصيب الطفلان نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية في منطقة الحنشات مديرية نهم محافظة صنعاء.



وأشار المركز إلى أنه رغم ارتفاع ضحايا الألغام ومخلفات العدوان خلال الهدنة الإنسانية في كثير من المحافظات، لم يتم إدراج ملف مخلفات الحرب والقنابل العنقودية ضمن المعالجات.



وأرجع السبب إلى عدم توفر أجهزة ومعدات المسح المطلوبة لتطهير المناطق الموبوءة، نتيجة منع دخولها من قبل تحالف العدوان.