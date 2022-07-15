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الجمعة 15 تموز 2022 ساعة 08:27

البخيتي: دخول "إسرائيل" في معركة مع لبنان سيفجر حربًا شاملة في المنطقة

البخيتي: دخول "إسرائيل" في معركة مع لبنان سيفجر حربًا شاملة في المنطقة
وأضاف البخيتي في تصريح صحفي" أن "أي دخول لـ"إسرائيل" في معركة مع لبنان سيفجر حربًا شاملة في المنطقة، لن تكون في مصلحة الاحتلال"، لافتًا إلى أن "هناك اتصالات وتنسيق كبير بين كل دول محور المقاومة بما في ذلك الأخوة في فلسطين، ويجمعنا الوفاء المتبادل".

وشدد على أن "ما يهمنا هو دعم كل حركات المقاومة الفلسطينية من دون أي مقابل بما فيها "حماس" التي أحرزت تقدمًا في اتجاه عودة العلاقة مع سوريا، وهذا يزعج البعض".

وفي حديثه حول العدوان على اليمن، قال البخيتي إن "هدف دول العدوان من الهدنة هو الدخول في مرحلة اللاسلم واللاحرب مع اليمن"، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك القدرات العسكرية لتدمير البنية التحتية النفطية في السعودية والإمارات وتعطيل موانئهما ومطاراتهما".

وختم حديثه قائلًا "استمرار الحرب في اليمن يعني استهداف العمقين السعودي والإماراتي، وإذا لم تلتزم دول العدوان بشروط الهدنة لن نمنحها فرصة حصارنا وموتنا جوعاً".
مصدر : وكالات
رقم : 1004328
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