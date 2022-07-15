اصابة 4 مستوطنين بانقلاب سيارتهم اثر اطلاق النار عليهم

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن 4 مدنيين إسرائيليين دخلوا (اقتحموا) مجمع قبر يوسف دون تنسيق في منطقة مجمع قبر يوسف وأفادوا بإطلاق النار عليهم. وأضاف عندما غادروا مجمع القبر انقلبت سيارتهم وغادروا مدينة نابلس , حسبما نقل موقع المركز الفلسطينين للاعلام.



ووفق شهود عيان؛ فإن مقاومين رصدوا سيارة مستوطنين حاولت الوصول إلى قبر يوسف في المنطقة الشرقية من نابلس وأطلقوا الرصاص تجاهها.



وخلال فرار المستوطنين من المنطقة انقلبت سيارتهم، ما أدى لإصابة المستوطنين، في حين هرعت قوات الاحتلال وسيارات الإسعاف الإسرائيلية للمنطقة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنود من جيش الاحتلال قدموا للمستوطنين الرعاية الطبية الأولية، ونقلوا لمزيد من العلاج من شرطة الاحتلال.



وعقب عملية إطلاق النار شهدت المنطقة الشرقية من المدينة استنفاراً لقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس، وتمركزت على مدخل بلدة سالم وقرب حي المساكن الشعبية.



كما أغلق الاحتلال حاجز بيت فوريك شرق نابلس، ونشر حشودات عسكرية في محيطه.



وقبل ذلك ببضع ساعات أطلق مقاومون الرصاص وألقوا عبوة متفجرة صوب موقع عسكري لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بنابلس.



وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام، واستنفرت قوات الاحتلال وحلقت طائرة عسكرية في سماء نابلس.



ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية على حاجز حوارة جنوب نابلس، في وقت انطلقت فيه دعوات شبابية لحذف تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمنطقة عملية إطلاق النار لعدم استغلالها من قوات الاحتلال في الوصول للمقاومين.