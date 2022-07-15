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الجمعة 15 تموز 2022 ساعة 11:01

الإطار التنسيقي يعلن موقفه من زيارة الكاظمي الى الرياض

الإطار التنسيقي يعلن موقفه من زيارة الكاظمي الى الرياض
وونقلت مصادر عن راضي قوله: ان "الاطار التنسيقي يقف بالضد من الزيارة التي سيقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الى الرياض لحضور مؤتمر يهدف الى تشكيل ناتو عربي يقف الى جانب الكيان الصهيوني”.

واضاف ان “رئيس الحكومة لديه تجاوز على الصلاحيات الممنوحة له في وقت يرى فيه الرفض الكبير لحضوره مؤتمر الرياض في السعودية”.

وبين ان “الكثير من الدعوات البرلمانية والتواقيع قد تم جمعها من اجل الزام الكاظمي بعدم القيام بأي تعاقدات او اتفاقات كونه محدد الصلاحيات ووجوده في السلطة لتصريف الاعمال فقط”.

ولفت الى ان “مؤتمر الرياض يراد منه ضم عدد من الدول العربية من بينها السعودية ومصر ودول اخرى في تحالف يدعى الناتو العربي للوقوف الى جانب الكيان الصهيوني ضد اي نزاع مسلح قد يندلع مع ايران، في وقت يجرم فيه القانون اي تعامل مع الكيان الصهيوني”
مصدر : وكالات
رقم : 1004348
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