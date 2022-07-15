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الجمعة 15 تموز 2022 ساعة 16:36

بوتين يجري تغييرات في الحكومة الروسية ويقيل مسؤولا بارزا

بوتين يجري تغييرات في الحكومة الروسية ويقيل مسؤولا بارزا
وجاء ذلك بحسب مرسوم رئاسي تم نشره اليوم الجمعة، وسيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير للصناعة والتجارة ونائب رئيس الحكومة.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع اليوم الجمعة، وقبل ذلك صادق مجلس الدوما الروسي على تعين مانتوروف في المنصب الجديد.

كما أعفى الرئيس الروسي يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي لصناعة الدفاع، وتم تعيينه لقيادة مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بدلا عن دميتري روغوزين، الذي تمت إقالته من منصب مدير "روس كوسموس".

وفي مرسوم آخر، أجرى بوتين تغييرات على هيكل الحكومة الروسية، إذ قلص عدد نواب رئيس الوزراء الروسي إلى 10 بعد أن كانوا 11 نائبا.

وفيما يلي التغيرات التي جرت اليوم:

- تعين دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي) في منصب نائب رئيس الحكومة الروسية.

- سيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير للصناعة والتجارة ونائب رئيس الحكومة.

- إقالة يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي وتعيينه رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس".

- إقالة دميتري روغوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس".
مصدر : وكالات
رقم : 1004373
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