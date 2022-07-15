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الجمعة 15 تموز 2022 ساعة 16:42

عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة
وذكرت مصادر محلية، "أن 5 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بعد اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية والتي خرجت بعد صلاة الجمعة".

وأضافت المصادر "أن عددًا من المتظاهرين أصيبوا أيضا بحالات اختناق إثر قمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وجرى علاج بعضهم ميدانيا".

كما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال فعالية متجهة لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية" أن مواجهات اندلعت قرب جبل صبيح، أشعل خلالها شبان فلسطينيون الإطارات المطاطية لتضليل قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع".

وينظّم الفلسطينيون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وظهر اليوم، اعتدى مستوطن، على مزارع أثناء تفقده لأرضه في قرية شوفة بمدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية،" إن حارس مستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد وكفا جنوب المدينة، اعتدى على المواطن إبراهيم حامد (65 عامًا) بالضرب المبرح، بحماية مجموعة من جنود الاحتلال".
مصدر : وكالات
رقم : 1004374
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