الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 تموز 2022 ساعة 16:46

الشيخ دعموش: ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة

الشيخ دعموش: ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة
وشدد على أن "ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة لتدمير الدولة وتجويع اللبنانيين وقتلهم بالفوضى والانقسام والاقتتال الداخلي، وبالتالي اليوم مصير البلد بات مهددا وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته الوطنية في الحفاظ على بقاء لبنان وحياة اللبنانيين".

وراى الشيخ دعموش ان "المقاومة تقوم بدورها في مواجهة هذه المعركة المصيرية، وترفض سياسة الابتزاز والمناورة وتقطيع الوقت التي يتبعها الاميركي والاسرائيلي مع لبنان، وتقدم المواقف والحلول الوطنية التي لا تحمي حقوق لبنان وثرواته النفطية فقط، بل تؤسس لاخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والمعيشية، واذا كان هناك من لديه حلول اخرى لما يجري فليتقدم بها، فالمسؤولية هنا وطنية ومصيرية ولم تعد تحتمل جدالات ونقاشات بيزنطية ولا مواقف ومماحكات لا فائدة منها".
رقم : 1004376
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
15 تموز 2022
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
15 تموز 2022
الإعلام الفلسطينيّ ينتفض على السعوديّة.. ما الذي يمكن فهمه؟
الإعلام الفلسطينيّ ينتفض على السعوديّة.. ما الذي يمكن فهمه؟
14 تموز 2022
رهان العرب على أنقاض القبة الحديدية
رهان العرب على أنقاض القبة الحديدية
14 تموز 2022
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
14 تموز 2022
حقوق الإنسان ليست إلا تغليفاً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لا أكثر!
حقوق الإنسان ليست إلا تغليفاً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لا أكثر!
14 تموز 2022
منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع السجناء الصحية في البحرين
منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع السجناء الصحية في البحرين
14 تموز 2022
السيد نصر الله: رسالة المسيرات متواضعة وهي البداية فقط
السيد نصر الله: رسالة المسيرات متواضعة وهي البداية فقط
13 تموز 2022
عبد الملك الحوثي: الإدارات حلقة وصل بين المسؤول والمجتمع
عبد الملك الحوثي: الإدارات حلقة وصل بين المسؤول والمجتمع
13 تموز 2022
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
13 تموز 2022
الهجوم على برهم صالح.. محاولة لتشويه إطار التنسيق الشيعي
الهجوم على برهم صالح.. محاولة لتشويه إطار التنسيق الشيعي
13 تموز 2022
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
13 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !