رفض فلسطيني وعربي لزيارة بايدن للأراضي المحتلة

وقال ابو مجاهد ممثل /حركة لجهاد الاسلامي في سورية:"ان رسالة الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية من أمام مخيم اليرموك للرئيس الأمريكي بأنه لا أهلا ولا سهلا به على أرض فلسطين وان زيارته تدنيس للمقدسات والمسجد الأقصى وكنيسة المهد، وكيان الاحتلال لا مكان له الوطن العربي .



وفي سياق متصل نظمت الفصائل الوطنية والاسلامية تجمعا جماهيريا في غزة، رفضاً للسياسة الامريكية المنحازة والداعمة للاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.



بهذا الغضب الشعبي استُقبل بايدن حيث خرجت الجماهير في قطاع غزة بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية لرفض كافة مخرجات الزيارة الأمريكية جملةً وتفصيلا.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في كلمة له خلال الوقفة، ضرورة "عدم المراهنة على الوعود الأمريكية المخادعة والكاذبة، وأن محاولات شرعنة الاحتلال ودمجه في المنطقة ستتحطم على صخرة صمود شعبنا".



الفصائل الفلسطينية ترى ان محاولات الإدارة الأمريكية لإعادة هندسة المنطقة عبر التحالف مع بعض الحكومات العربية لدمج الكيان الاسرائيلي فيها محاولات ولدت فاشلة لأنها تتعارض مع إرادة الشعوب العربية وموروثها الثقافي.



ساعة واحدة هي التي احتملها جدول بايدن ليلتقي فيها مع الرئيس الفلسطيني ولكنه اجتماع قد ظهرت نتيجته مسبقا حينما تمنى بايدن في مستهل زيارته لو انه كان صهيونيا.



وفي ذات السياق قال الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (منظمة مجتمع مدني في السلفادور)،" إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط " تصب في إطار دعم خيار التطبيع، وتكريس الاحتلال الصهيوني لفلسطين".



وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الجمعة (15-7)،" أن زيارة بايدن مساندة في إطلاق يد العدو الصهيوني لتوسيع وتعميق المشروع الاستعماري في فلسطين، والتمدد ليصل الى خارجها"، على حد تعبيره.



ودعا الاتحاد السلطة الفلسطينية إلى "استخلاص العبر مما جاء فيما يسمى بإعلان القدس، وعدم المراهنة على الإدارة الأمريكية ووعودها المخادعة".



وطالبها بـ"المبادرة في لم الصفوف، وعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين (للفصائل) لمناقشة الهجمة الصهيونية ضدنا".



ودعا البيان إلى "الذهاب سريعًا إلى معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني من خلال إنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتلعب دورها في قيادة الشعب الفلسطيني ونضاله".



وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت سابق اليوم الجمعة، متوجهًا إلى السعودية لاستكمال جولته الأولى في الشرق الأوسط.



