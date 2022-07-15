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الجمعة 15 تموز 2022 ساعة 19:57

هل ستتم تسوية بين " الجبري" وابن سلمان ؟

هل ستتم تسوية بين " الجبري" وابن سلمان ؟
وأكد الجبري في مقابلة صحفية أن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشار إلى أن ذلك سيخدم ولي العهد السعودي في تحسين صورة الحكومة السعودية في الخارج.

وأشار نجل المستشار الأمني السعودي السابق إلى أن المصالحة مع ولي العهد السعودي ستصب في مصلحة الطرفين، مقتبسا مقولة ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قالها لوالده قبل يومين من إعفاء ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف: "الحكي في الماضي نقصان عقل".

وعن عودة والده إلى السعودية بعد المصالحة المحتملة، أشار الجبري إلى أن الشرط هو وجود ضمانات، ولفت إلى أن كل مواطن سعودي في الخارج يحلم بالعودة إلى وطنه.

وكانت قد قضت محكمة سعودية في 2020 بسجن اثنين من أبناء سعد الجبري البالغين، وهما عمر وسارة، بتهمة غسل الأموال، والتخطيط للخروج من المملكة بشكل غير قانوني. ونفى الاثنان التهمتين.

وتم اعتقال ابني الجبري في الرياض، بينما اعتقل صهره سالم المزيني في دبي، ونقل جوا إلى السعودية.

وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أصدرت محكمة سعودية حكما بحق عمر الجبري بالسجن لمدة تسع سنوات، والسجن ست سنوات ونصف السنة بحق سارة الجبري، دون فرصة لتقديم شهود أو مراجعة الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم في القضية.

وقالت الأمم المتحدة إن على السعودية الإفراج عن عمر وسارة الجبري والمزيني على الفور، ودون شروط مسبقة. ودعت الإمارات إلى تعويض المزيني على اعتقاله.

وعمل سعد الجبري مساعدا لفترة طويلة للأمير محمد بن نايف الذي أزاحه الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد في 2017. والأمير محمد بن سلمان حاليا هو الحاكم الفعلي للمملكة.

وفي 2020، رفع الجبري -الذي يعيش حاليا في كندا- دعوى قضائية في محكمة أمريكية يتهم فيها ولي العهد "بإرسال فرقة اغتيال" لقتله في 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت المحاولة.

وفي الدعوى القضائية التي تقع في 107 صفحات بحق الأمير محمد بن سلمان و24 آخرين، وأقيمت في محكمة اتحادية بالعاصمة الأمريكية، قال الجبري إن ولي العهد أرسل الفرقة لاغتياله داخل كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وحدثت الواقعة المزعومة في صحيفة الدعوى بعد أقل من أسبوعين من قتل عملاء سعوديين للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول.

ورفض محامون يمثلون ولي العهد السعودي ادعاءات الجبري، وقالوا إن الأمير محمد يتمتع بحصانة قانونية في الولايات المتحدة كونه زعيم دولة أجنبية. ورفض مايكل كيلوغ، محامي الأمير محمد بن سلمان، ما ورد من مزاعم في 2020، ووصفها بأنها ادعاءات "غارقة في الدراما".
رقم : 1004404
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