الحلبوسي: ما طرحه الصدر في رسالته يعد خارطة طريق وطنية

وأقيمت اليوم صلاة جمعة موحدة في بغداد، دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.



وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر ، إن "ما طرحه السيد مقتدى الصدر في رسالته اليوم يعد خارطة طريق وطنية كانت اساساً لبناء تحالف قوي يتبنى هذه الطروحات وغيرها من اساسيات المجتمع وضرواته".



وأضاف، أن "العملية السياسية بحاجة الى عقد جديد تتبنى فيه القوى الوطنية معالجة الاخطاء والخطايا بعيدا عن اوهام وعقد المؤامرة الكونية التي يعيشها البعض".



وألقى خطيب الجمعة، محمود الجياشي، خطاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي دعا فيه إلى عدة أمور، من بينها إخراج القوات الأجنبية، ومحاسبة الفاسدين.