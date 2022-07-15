موسكو: لن ننسى قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالسلاح

وقال بوليانسكي لإذاعة TNT Radio: "توريد السلاح وقتل الناس بالسلاح الغربي.. لا أعتقد أننا سننسى ذلك هذه تجربة مؤلمة للغاية لا أعرف كيف يمكن التغلب عليها".



واستشهد الدبلوماسي بتصرفات ألمانيا وفرنسا وقال: "كيف يمكننا أن ننسى الأمر في مرحلة لاحقة ونبدأ من الصفر، عندما نعلم أن المدفعية الألمانية تقتل الناس في روسيا وأوكرانيا بعد 75 عاما من انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية".



وقال بوليانسكي، أن الغرب سيساعد أوكرانيا في المقام الأول إذا أقنع نظام كييف بالدخول في مفاوضات موضوعية مع روسيا لوقف إطلاق النار.



وأضاف: "أعتقد أن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، هو إضفاء القليل من المعنى على التخطيط السياسي والإجراءات السياسية للقيادة الأوكرانية، من أجل بدء مفاوضات سلام موضوعية وجادة مع روسيا حول شروط وقف إطلاق النار".



وأشار إلى أن المفاوضات عقدت بين روسيا وأوكرانيا في مارس، "ويبدو أن الوفد الأوكراني كانت لديه بعض الأفكار السليمة التي يمكن اعتبارها أساسا للمناقشة". وأضاف الدبلوماسي "لكن فجأة وبعد التشاور مع واشنطن وخاصة مع لندن، غيروا رأيهم وعادوا بتقييمات غير واقعية تماما لما يحدث".



وخلص بوليانسكي إلى أن "الوضع العسكري على الأرض يتطور، بعبارة ملطفة، ليس لصالح أوكرانيا. فكلما طال انتظارهم، كانت الظروف أسوأ بالنسبة لهم. لذا، بدلا من الدعوات المتشددة من واشنطن ولندن، يجب أن تقضي هذه العواصم المزيد من الوقت إقناع القيادة الأوكرانية بقبول الواقع ومواجهة الحقيقة".