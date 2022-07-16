الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 تموز 2022 ساعة 09:04

الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل

الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
وأكد في حديث تلفزيوني لقناة المنار، إلى أن قدرات الحزب تطورت، والعدو تراجع في بعض الأماكن، موضحًا أننا لا نريد الدخول في سجال من بعد خطاب السيد حسن نصرلله. ولفت إلى أننا نحتاج للثروة النفطية، فهي مهمة بظل الأوضاع التي نعيشها، مشددًا على أن البعض يرى أن المعارضة تُرَبح شعبيًا.

وأضاف أن عندما ندخل الحكومة، نحمي القرار السياسي للبلاد وبذلك نحمي المقاومة، معتبرًا أن وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح. وأوضح أن الذين يعتبرون أن حزب الله عبئ على البلد، مشكلتهم بأفكارهم غير المقنعة للشعب اللبناني.

وشدد قاسم، على أن المشاركة بالحكومة ضرورية، ولا نساعد أحدًا بالفساد، مضيفًا: هناك منظومة معقدة تكبح أي تطوير وتحسين للبلاد. وأوضح أننا لا ننتظر من أحد أن يعطينا وثيقة أحسنتم.. ونحن نعمل على مساعدة العالم بالمازوت والطبابة وغيرها من الخدمات.

ولفت في حديثه، إلى أننا سنبقى في الدولة ونعمل في الحكومة قدر المتسطاع لخدمة أهلنا، مؤكدًا أن قرارانا متخذ بألا مكان للسلاح في المسائل الداخلية، ووظيفته الحصرية ومقاومة الإحتلال وحماية سيادتنا. وشدد على أنه عندما يستطيع الجيش اللبناني مواجهة "إسرائيل" والدفاع عن لبنان فليناقشونا في سلاح حزب الله.

إلى ذلك، أوضح قاسم أن مشكلتنا داخلية بسبب الفساد والمحسوبية والمحاصصة والحصار الأميركي، وللمواجهة لا بد من الوقوف بوجه الأميركيين.. ولمعالجة الأزمة يجب أن نعرف أين المشكلة ومن سببها ومن دون ذلك لا حل. وشدد على أنه يجب أن نضع حدًا لأميركا.

وأعلن أننا نتجه نحو الأسوء إن لم تشكل الحكومة وإن لم تجر الإنتخابات الرئاسية.

كما أشار إلى أنّ علاقة حزب الله بإيران أمر إيماني ونستفيد من هذه العلاقة في مصلحة لبنان وضمن قناعاتنا.
رقم : 1004483
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
16 تموز 2022
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
16 تموز 2022
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
15 تموز 2022
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
15 تموز 2022
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
15 تموز 2022
الإعلام الفلسطينيّ ينتفض على السعوديّة.. ما الذي يمكن فهمه؟
الإعلام الفلسطينيّ ينتفض على السعوديّة.. ما الذي يمكن فهمه؟
14 تموز 2022
رهان العرب على أنقاض القبة الحديدية
رهان العرب على أنقاض القبة الحديدية
14 تموز 2022
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
14 تموز 2022
حقوق الإنسان ليست إلا تغليفاً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لا أكثر!
حقوق الإنسان ليست إلا تغليفاً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لا أكثر!
14 تموز 2022
منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع السجناء الصحية في البحرين
منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع السجناء الصحية في البحرين
14 تموز 2022
السيد نصر الله: رسالة المسيرات متواضعة وهي البداية فقط
السيد نصر الله: رسالة المسيرات متواضعة وهي البداية فقط
13 تموز 2022
عبد الملك الحوثي: الإدارات حلقة وصل بين المسؤول والمجتمع
عبد الملك الحوثي: الإدارات حلقة وصل بين المسؤول والمجتمع
13 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !