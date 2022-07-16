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السبت 16 تموز 2022 ساعة 09:09

الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة

الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
وحضر الادميرال تنكسيري يوم الجمعة للمرة الرابعة على التوالي في قرية "ساية خوش" باعتبارها المركز الرئيسي للزلزال الذي ضرب ناحية مهران التابعة لميناء لكنة بمحافظة هرمزكان جنوب ايران وتعرف عن كثب على الأنشطة والخدمات المقدمة لهذه المناطق المنكوبة.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري في جمع من أهالي قرية ساية خوش: يجب أن نقدر ونشكر كل الأعزاء الذين جاءوا لخدمة أهل هذه المناطق منذ الساعات الاولى لوقوع الزلزال ونسأل الباري تعالى ان يمن على الكوادر الجهادية الثورية خير الدنيا والاخرة، وبالطبع فان الأجر يكون مضاعفًا لمن يخدم ويسعى لحل مشاكل الناس ومتاعبهم.

واضاف: ان طبيعة الحرس الثوري شعبية ولخدمة الشعب، وهو بالإضافة إلى واجبه الأصيل في الحفاظ على أمن الشعب وحماية منجزات الثورة الإسلامية ليل نهار ، يسارع الى مد يد العون للمواطنين في كل مكان من ارجاء الوطن الإسلامي ، في حالات مثل تفشي كورونا والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغير ذلك من الامور.
رقم : 1004486
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