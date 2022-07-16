العدوان مستمر في إغلاق طريق الخمسين- الستين في تعز

وأكد المصدر أن اللجنة العسكرية قامت برفع كافة الحواجز الترابية من الخط، وأجرت تأمينا كاملا من جانبنا لكن مرتزقة العدوان يمنعون المواطنين من المرور.



وأشار المصدر إلى تعرض فريق العمل الميداني يوم أمس لإطلاق الرصاص والقنص من قبل مليشيات العدوان أثناء قيامه بفتح الطريق ورفع الحواجز.



ولفت إلى أن المرتزقة أطلقوا الرصاص والقذائف على الطواقم الإعلامية التي رافقت فرق العمل الميدانية خلال فتح الطريق ظهر أمس.



وأوضح المصدر أن عددا من الحافلات المدنية حاولت الدخول عبر طريق الخمسين الستين إلى تعز وقامت مليشيات الطرف الآخر بإطلاق النار عليها وتوقيفها.



وحمل مرتزقة العدوان كامل المسؤولية من استمرار إغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة تعز، مشيرا إلى أن سلوك المرتزقة يثبت بأنهم لا يريدون فتح الطرقات ولا تخفيف المعاناة.



وجدد المصدر العسكري في اللجنة التأكيد لأبناء محافظة تعز الحرص على تخفيف معاناتهم رغم تعنت طرف العدوان، داعيا لتحرك يدين ممارسات مرتزقة العدوان.

