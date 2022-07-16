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السبت 16 تموز 2022 ساعة 09:50

رئيس تونس يشدد على ضرورة متابعة ملف الأموال المنهوبة

رئيس تونس يشدد على ضرورة متابعة ملف الأموال المنهوبة
ووفقا للرئاسة التونسية، تم التركيز، خلال هذا اللقاء، على ملف مسالك التوزيع وضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، حيث شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب في تزويد الأسواق بصفة طبيعية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة.

على صعيد آخر، جدد رئيس الجمهورية التونسية الدعوة إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، فالأمر يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخص الإجراءات القضائية فقط ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي.

وأوضح رئيس الدولة أن الأمر لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل لأن هذه الملفات لا يتم تناولها إلا بعد صدور أمر قضائي في الخارج، كما أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد أو اثنين بل بأكثر من ذلك، ولا يتعلق بدولة واحدة بل بعديد الدول التي تم تهريب الأموال إليها.

وأكد رئيس الدولة أنه لا مجال للتراخي ولا مجال للتأخير، لأننا مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي ومن بينها حقه في استرجاع أمواله المنهوبة.

كما اجتمع قيس سعيد، بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي.

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد والدور الموكول للسلطات الجهوية والمحلية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالحياد التام، وعلى توفير كل الشروط اللازمة حتى يصدع الشعب صاحب السيادة بكلمته يوم 25 يوليو الجاري لتأسيس جمهورية جديدة.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتأمين فترة العطل والموسم السياحي، وأثنى في هذا السياق على الدور الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي.
مصدر : وكالات
رقم : 1004501
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