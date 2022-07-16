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السبت 16 تموز 2022 ساعة 14:08

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيتين للربط الكهربائي

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيتين للربط الكهربائي
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، إن "الاتفاق وقعه المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي".

وذكر البيان انه "من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب".

وجرى أيضاً بحسب البيان، "توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي".

واوضح البيان ان "هذه الخطوات تأتي عشية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية التي تنطلق أعمالها يوم السبت الموافق 16 تموز 2022، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي رفيع".
مصدر : وكالات
رقم : 1004538
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