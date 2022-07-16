الغنوشي: تونس تواجه وضعا مشابها لسريلانكا وقد تصل لنقطة المجاعة

وركّز، في حديث صحافي، على أنّ "خطب سعيّد لا يمكن أن تُتَرجم إلّا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات... تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة، وهي في أمسّ الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات"، مشدّدًا على أنّ "الأنظمة الدّيكتاتوريّة تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنيّة، كما فعل الرّئيس السّابق زين العابدين بن علي ضدّ المعارضة".



وكان الغنوشي وهو سجين سياسي سابق، لاعبًا رئيسيًّا في السّياسة التّونسيّة منذ ثورة 2011، الّتي أطاحت ببن علي، وأدخلت الدّيمقراطيّة إلى البلاد، وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.



تجدر الإشارة إلى أنّ سعيّد حدّد 25 تمّوز الحالي، موعدًا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهوريّة جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الّذي اعتمده.