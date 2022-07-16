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السبت 16 تموز 2022 ساعة 19:30

مباحثات ايرانية اممية حول اخر المستجدات في سوريا

مباحثات ايرانية اممية حول اخر المستجدات في سوريا
وتناولت هذه المباحثات ايضا، اداء لجنة الدستور السوري والقرار 2642 الصادر مؤخرا عن مجلس الامن الدولي فيما يخص المساعدات الانسانية للعشب السوري.

وتعليقا على القرار الاممي 2642، تطلّع "خاجي" الى تنفيذه بعيدا عن المشاكل التي طالت القرار 2585، وتوفير المساعدات لجميع الشعب السوري بنحو عادل ومتوازن وشفاف دون اي تمييز وشروط سياسية مسبقة، وتنفيذ كامل البنود التي تفضي الى اعادة اعمار البنى التحتية الضرورية لحياة السوريين.

كما اكد الجانبان، في هذا الاتصال، على دعم العملية السياسية واستمرار دور لجنة الدستور السوري وصولا للاهداف المحددة.
رقم : 1004570
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