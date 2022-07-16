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السبت 16 تموز 2022 ساعة 19:46

الدفاع الروسية تعلن تدمير اللواء 115 آلي للجيش الأوكراني

الدفاع الروسية تعلن تدمير اللواء 115 آلي للجيش الأوكراني
أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت، مضيفا أن القوات الأوكرانية تقوم بتجنيد سكان في سيفيرسك والبلدات المحيطة بها والخاضعة لسيطرة كييف، بشكل عاجل لتعويض خسائر اللواء.

وذكر كوناشينكوف أيضا أن القوات الجوية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقطة التمركز المؤقتة للواء الدفاع الإقليمي 123 في مدينة نيكولايف، ما أدى إلى مقتل نحو 200 من المسلحين القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير 13 قطعة من المدرعات والمركبات.

وذكر أنه تحت تأثير الضربات الروسية، أخلى 45 مسلحا من إحدى كتائب الدفاع الإقليمي مواقعهم في منطقة أرتيوموفسك في دونباس، وطالبوا بإعادتهم إلى غرب أوكرانيا ضمن عملية تناوب.

وفي مدينة دنيبروبيتروفسك دمرت القوات الجوية الروسية باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، ورش مصنع حيث كان يجري إصلاح صواريخ باليسيتية من طراز "توتشكا-أو" وراجمات صواريخ.

كما دمرت القوات الجوية الروسية في معركة جوية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في نيكولايف ودنيبروبيتروفسك وطائرة من طراز "سو-25" في منطقة سيفيرسك، وذلك إضافة إلى إسقاط مروحيتين من طراز "مي-8" و "مي-24" في سيفيرسك أيضا.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة بدون طيار، كما اعترضت صاروخا من طراز "توتشكا-أو" وقذيفتين من راجمة الصواريخ "أوراغان".

وأصابت القوات الروسية فصيلتين من راجمات الصواريخ الأوكرانية، و15 وحدة من مدافع هاوتزر "غياسينت-بي" 30 مدفع من طراز 30 "دي-30" في أراضي دونيتسك.

وضرب الطيران الروسي في يوم واحد 21 موقع قيادة و5 مستودعات للذخيرة، إضافة إلى قوات ومعدات معادية في 189 منطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1004571
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