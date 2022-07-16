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السبت 16 تموز 2022 ساعة 21:21

برلمان العراق يوجه دعوة الى رؤساء الكتل السياسية

برلمان العراق يوجه دعوة الى رؤساء الكتل السياسية
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان، إنها "تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق 18 تموز، في الساعة 11 صباحاً".
مصدر : وكالات
رقم : 1004576
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