الأمين العام لمنظمة شنغهاي يامل بعضوية إيران الدائمة

وبحسب موقع "جلوبال تايمز" الإلكتروني ، أشار "تشانغ مينغ" ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ، إلى أنه يتوقع أن تتم المصادقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بتعهدات إيران للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في هذه القمة



ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 2001 في شنغهاي الصينية من قبل كازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.



في قمة المنظمة التي عقدت عام 2017 في مدينة "أستانا" في عاصمة كازاخستان ، أصبحت الهند وباكستان أعضاء دائمين في منظمة شنغهاي للتعاون . وتمر إيران الآن بخطوات وعمليات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون فيما تعد تركيا وسريلانكا وأرمينيا وأذربيجان ونيبال وكمبوديا شركاء حوار مع هذه المنظمة.