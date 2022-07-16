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السبت 16 تموز 2022 ساعة 22:11

جاويش أوغلو وأميرعبداللهيان يتباحثان هاتفيا حول قمة طهران

جاويش أوغلو وأميرعبداللهيان يتباحثان هاتفيا حول قمة طهران
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم السبت أن وزيري خارجية إيران وتركيا ناقشا هاتفيا الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل (عملية أستانا) .

وبحسب صحيفة "يني شفق" نقلاً عن وزارة الخارجية التركية فان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان اجريا هذه المباحثات الهاتفية عقب الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة في 27 حزيران .

ومن المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا بخصوص سوريا ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يوم الثلاثاء القادم في طهران.

وبدأت محادثات أستانا من أجل السلام في سوريا في عام 2017 بمبادرة من هذه الدول الثلاث. كما تساعد هذه القمة على دفع العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف إلى الأمام.
مصدر : وكالات
رقم : 1004582
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