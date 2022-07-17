إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله ردا على زيارة بايدن ”الولايات المتحدة سعت مرة أخرى إلى خلق توتر وأزمة في المنطقة من خلال تبنيها لتلك السياسة الفاشلة المتمثلة في رهاب إيران".



وأضاف كنعاني إن "إن اتهامات أمريكا الكاذبة بشأن برنامج إيران النووي السلمي وغض الطرف عن عقود من الخداع من قبل النظام الصهيوني باعتباره نظامًا غير عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأكبر حائز للأسلحة النووية في المنطقة هي علامة عظيمة على خداع ونفاق الحكومة الأمريكية".



وفي الختام، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية على السياسة المبدئية والبناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الترحيب بالحوار مع جيرانها والمبادرات الإقليمية، وأضاف: ستستجيب المنطقة لدعوة ومبادرات إيران للحوار والتعاون الإقليمي، واتخاذ خطوات بناءة لصالح الأمن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة".



ويأتي ذلك في أول تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية على قمة جدة وزيارة بايدن للمنطقة.

