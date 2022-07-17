الصفحة الرئيسية
0
الأحد 17 تموز 2022 ساعة 07:36

إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة

إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله ردا على زيارة بايدن ”الولايات المتحدة سعت مرة أخرى إلى خلق توتر وأزمة في المنطقة من خلال تبنيها لتلك السياسة الفاشلة المتمثلة في رهاب إيران".

وأضاف كنعاني إن "إن اتهامات أمريكا الكاذبة بشأن برنامج إيران النووي السلمي وغض الطرف عن عقود من الخداع من قبل النظام الصهيوني باعتباره نظامًا غير عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأكبر حائز للأسلحة النووية في المنطقة هي علامة عظيمة على خداع ونفاق الحكومة الأمريكية". 

وفي الختام، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية على السياسة المبدئية والبناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الترحيب بالحوار مع جيرانها والمبادرات الإقليمية، وأضاف: ستستجيب المنطقة لدعوة ومبادرات إيران للحوار والتعاون الإقليمي، واتخاذ خطوات بناءة لصالح الأمن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة".

ويأتي ذلك في أول تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية على قمة جدة وزيارة بايدن للمنطقة.
 
رقم : 1004632
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
16 تموز 2022
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
16 تموز 2022
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
16 تموز 2022
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
16 تموز 2022
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
15 تموز 2022
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
15 تموز 2022
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
15 تموز 2022
الإعلام الفلسطينيّ ينتفض على السعوديّة.. ما الذي يمكن فهمه؟
الإعلام الفلسطينيّ ينتفض على السعوديّة.. ما الذي يمكن فهمه؟
14 تموز 2022
رهان العرب على أنقاض القبة الحديدية
رهان العرب على أنقاض القبة الحديدية
14 تموز 2022
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
14 تموز 2022
حقوق الإنسان ليست إلا تغليفاً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لا أكثر!
حقوق الإنسان ليست إلا تغليفاً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. لا أكثر!
14 تموز 2022
منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع السجناء الصحية في البحرين
منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع السجناء الصحية في البحرين
14 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !