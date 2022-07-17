مسؤول أمريكي كبير: إيران لديها القدرة على بناء وتطوير جميع أنواع الطائرات بدون طيار

وبحسب صحيفة "هآرتس"، قال مسؤول أمريكي كبير لم يذكر اسمه في هذا الصدد: "الإيرانيون لديهم القدرة على إنتاج طائرات بدون طيار محلية والمفهوم التشغيلي الذي يستمر في التقدم والنمو والتحسن في هذا المجال".



وأضاف "تراهم يستخدمون الطائرات بدون طيار أكثر فأكثر في البيئة البحرية، وتشكل هذه الطائرات بدون طيار تهديدًا في المنطقة مع زيادة المدى والقوة والقدرة على حمل المزيد من المعدات".



وكتبت هذه الصحيفة الصهيونية كذلك أن "شاهد 129" من بين الطائرات بدون طيار الإيرانية، وهي طائرة مسيرة هجومية يمكنها البقاء في الجو لمدة 24 ساعة تقريبًا ولديها القدرة على التسليح بعدة صواريخ.



ولا يزال إنشاء مصنع إيران للطائرات بدون طيار "أبابيل -2" في طاجيكستان ينعكس على وسائل الإعلام الدولية، كما كتبت وسائل إعلام تركية في هذا السياق، تستخدم إيران طاجيكستان ليس فقط كنقطة انطلاق لتعزيز مصالحها العسكرية والسياسية والاقتصادية في آسيا الوسطى، لكنها تعتبرها فرصة لإظهار إمكاناتها الثقافية والروحية.

وكتب موقع "تي أر تي" الإخباري أن تحرك إيران لإنتاج طائرات بدون طيار لطاجيكستان، وهي دولة في آسيا الوسطى تربطها علاقات ثقافية وعرقية قوية مع طهران، يمثل نقطة تحول لهذا البلد الشيعي.



وقال محلل إيراني إن إنشاء مصنع الطائرات بدون طيار دليل على أن إيران تسعى لإقامة علاقات ودية مع دول المنطقة وتقوية الحلفاء وتأمين مصالحها ومصالحها.

