اليمن.. 15 شهيدا وجريحا بانفجار قنابل من مخلفات العدوان

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أنه أصيب، طفلان نتيجة انفجار ‎قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة.



وبين المركز أنه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سقط عدد من الأطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات العدوان.



وبين أنه تم تسجيل عدد 15 ضحية ما بين شهيد وجريح بينهم سبعه أطفال في كل من الحديدة ونهم وصعدة.



وشدد على ضرورة توفير الأجهزة الكاشفة حتى يتمكن المركز من انقاذ حياة وأرواح المدنيين في اليمن.



ويمنع تخالف العدوان دخول الأجهزة الكاشفة عن الألغام والمتفجرات على الرغم من المطالبات والمناشدات للأمم المتحدة بإدخالها.