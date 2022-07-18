الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تموز 2022 ساعة 11:20

اوليانوف: كبار المسؤولين الإيرانيين نفوا صراحة انتاج أسلحة نووية

اوليانوف: كبار المسؤولين الإيرانيين نفوا صراحة انتاج أسلحة نووية
جاء ذلك في تغريدة لـ اوليانوف ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تطور البرنامج النووي الايراني.

وكتب في تغريدته " لنكون دقيقين، ايران ومنذ فترة تخصب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ردا على سياسة الضغوط القصوى التي بدأها ترامب وواصلها بايدن."

واضاف" ولكن كبار المسؤولين الايرانيين نفوا صراحة منذ فترة طويلة انتاج طهران أسلحة نووية".

وأثارت وسائل الاعلام لغطا عقب تصريح " كمال خرازي" رئيس المجلس الاستراتيجي الايراني للعلاقات الخارجية في مقابلة مع محطة الجزيرة يوم أمس، بانه " لاتوجد مفاوضات مباشرة مع واشنطن على ضوء الجدار الكبير من عدم الثقة والسياسات اميركا الصعبة. وليس خافيا على أحد باننا نمتلك القدرة الفنية لصناعة قنبلة نووية، ولكن ليس لدينا توجها لذلك. فقد رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 الى 60 بالمئة خلال أيام وبمقدورنا بسهولة ايصاله الى نسبة 90 بالمئة".

وتؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا عدم نيتها انتاج اسلحة نووية وأن اسلحة الدمار الشامل ليس لها موقعا في عقيدتها.
مصدر : وكالات
رقم : 1004779
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
18 تموز 2022
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
18 تموز 2022
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
18 تموز 2022
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
18 تموز 2022
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
17 تموز 2022
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
16 تموز 2022
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
16 تموز 2022
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
16 تموز 2022
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
16 تموز 2022
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
15 تموز 2022
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
15 تموز 2022
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
15 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !