الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تموز 2022 ساعة 15:54

نبيه بري: لم يعد من وقت للمماطلة في ترسيم الحدود البحرية

نبيه بري: لم يعد من وقت للمماطلة في ترسيم الحدود البحرية
وخلال استقبالة اليوم الاثنين لرئيس مجموعة العمل الإميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق أكد بري" ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير او المنع".

وبعد اللقاء قال غبريال: "أجرينا مع دولة الرئيس نبيه بري محادثات بناءة وصريحة وأكدنا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لانجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الانسانية، كما اعلمنا دولته ان الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الانمائية العام الفائت ب ٧٠٠ مليون دولار".

وأشار غبريال إلى" أنه لم يعد هناك من وقت لإضاعته من أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي من أجل انقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين" فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد "استمرارها العمل من اجل دعم احتياجات لبنان".
رقم : 1004805
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
18 تموز 2022
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
18 تموز 2022
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
18 تموز 2022
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
18 تموز 2022
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
17 تموز 2022
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
16 تموز 2022
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
16 تموز 2022
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
16 تموز 2022
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
16 تموز 2022
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
مبادرة سرقة موصوفة للنفط السوري
15 تموز 2022
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
بايدن يستعرض عضلاته الاسفنجية.. لن ننتظر ايران الى الأبد!
15 تموز 2022
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
15 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !