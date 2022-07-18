حماس: إعلان الاحتلال تشكيل ميليشيات في القدس عمل إجرامي منظم

وأكد القانوع، اليوم الاثنين "أن "السلوك العدواني والإجرامي لسلطات الاحتلال، هو تصريحٌ باستهداف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل".



وعدّ أن "هذه السلوكيات من شأنها أن تشجّع قطعان المستوطنين المتطرفين لارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وبغطاء كامل من المنظومة الأمنية والسياسة لدى الكيان الصهيوني الغاصب".



وأعلنت وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي، وجمعيات استيطانية، وبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، في وقت سابق، اليوم الاثنين، "عن تشكيل ميلشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين للقيام بـ"مهام أمنية".



ووفقًا لصحيفة /معاريف/ العبرية، "فإن إحدى مهام الميلشيات التدخل عند وقوع أي عمليات (فدائية) في المستوطنات أو في القدس (المحتلة) ومحيطها".