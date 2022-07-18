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الاثنين 18 تموز 2022 ساعة 22:03

السيسي يتحدث عن أزمة سد النهضة ومشكلة الطاقة العالمية

السيسي يتحدث عن أزمة سد النهضة ومشكلة الطاقة العالمية
وأكد السيسي، أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، وليست فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار على الدول وكذلك مصر.

وأضاف أن مواجهة التحديات تتطلب التنسيق والتعاون بين كل دول العالم: "تحدثنا في مؤتمر جدة عن موضوع الطاقة، وعايز أقول إن إحنا وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن استعداد مصر لتقدم ما لديها من تسهيلات ليصل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا لتخفيف آثار الأزمة".

وتابع: "مصر كانت منتبهه جدا في الوقت الذي لم توجد به أزمة، وأنشأت منتدى شرق غاز المتوسط بالقاهرة، وكان يهدف لتعظيم وتركيز مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ويتم الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات الموجودة بمصر حتى تصل الطاقة والغاز إلى مستهلكيه".

وقال: "حديثي مع المستشار الألماني في هذا الأمر، هو أن التحديات الموجودة في مجال الطاقة تتطلب مننا أيضا أن نتعاون حتى نخفف من آثار الأزمة، وبالنسبة لنا في مصر، فالوزراء المعنيين مستعدين مع الاتحاد الأوروبي والأصدقاء في ألمانيا لمزيد من التباحث في هذا الأمر".
مصدر : وكالات
رقم : 1004851
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