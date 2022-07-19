أمريكا: إذا لم توافق إيران على الاتفاقية المقترحة فإن الضغط سيزداد

وقال جون كيربي في مقابلة مع "سي بي سي نيوز" حول إنجازات رحلة جو بايدن إلى الشرق الأوسط والمصالح المشتركة للولايات المتحدة والسعودية بشأن الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، "هناك العديد من النقاط المشتركة مع السعودية أيضاً لا تريد أن تمتلك إيران بقنبلة ذرية على الاطلاق انهم لا يريدون مثل هذه النتيجة".



وصرح هذا المسؤول في البيت الأبيض: أقر البلدان بأنه "لن يتم حل أي مشكلة في الشرق الأوسط بسهولة مع إيران نووية، ويعتقد الرئيس بايدن أن أفضل طريقة لمنع (إيران من امتلاك أسلحة نووية) هي من خلال الدبلوماسية والاتفاق التفاوضي".



وأضاف: "هناك اتفاق مطروح على الطاولة الآن، ومن مسؤولية إيران قبول هذا الاتفاق والمضي قدما نحو مثل هذه النتيجة، وإذا كانوا يريدون رفع العقوبات، فهناك اتفاق أمامهم الآن. كل ما عليهم فعله هو تطبيق هذه الاتفاقية على الطاولة".



وحذر جون كيربي كذلك: "إذا لم تقبل إيران كما قال الرئيس بايدن بوضوح، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وأوروبا، سيزداد الضغط على إيران".



ورداً على سؤال الوسيط حول تفاصيل مثل هذه الضغوط، قال جون كيربي "إن هذه الضغوط يمكن أن تكون من خلال العقوبات المزدوجة، وهناك طرق مختلفة للدفع لهم، ولكننا بالتأكيد لا نترك تطبيق عقوبات جديدة خارج الطاولة على الرغم من تعزيزها".



واستؤنفت المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد تنصيب حكومة السيد إبراهيم رئيسي بعد انقطاع دام عدة أشهر.



وكان علي باقري كيني كبير المفاوضين الإيرانيين في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، التي استمرت بمشاركة الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة والوجود غير المباشر للولايات المتحدة في فيينا.