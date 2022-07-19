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الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 07:39

أمير عبد اللهيان: على أمريكا أن تكف عن الضغط والعقوبات

أمير عبد اللهيان: على أمريكا أن تكف عن الضغط والعقوبات
وشدد عبداللهيان على أنه "لا شك في إرادة إيران" للتوصل إلى اتفاق "جيد وقوي ومستقر".
كما طلب وزير خارجية إيران من الولايات المتحدة أن تنحي جانبا "الذكريات والشكوك" وأن "تتقدم بواقعية في اتجاه التوصل إلى حل والتوصل إلى اتفاق" وتجنب "تكرار النهج غير الفعال الذي كان سائداً في الماضي وغير المثمر وأن تبتعد عن سلوك الضغط والعقوبات ".

وفي الوقت نفسه، تحدث وزير الخارجية الإيراني مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حيث قال وزيرة الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي إنه لم يتبق أكثر من أسابيع قليلة قبل إغلاق نافذة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

ووصفت كاثرين كولونا "الوضع" بأنه لا يطاق، واتهمت إيران باستخدام تكتيكات المماطلة، والعودة إلى المواقف السابقة المتفق عليها في فيينا في محادثات الدوحة، مع الاستمرار في دفع برنامجها لتخصيب اليورانيوم".

وصرحت وزيرت الخارجية الفرنسي أنه لا تزال هناك "فرصة لإيران لتقرر قبول الاتفاقية التي نجحت، لكن الوقت ينفد"، محذرة من أنه إذا وقفت إيران على موقفها الحالي، فستكون على وشك أن تصبح دولة نووية".
رقم : 1004888
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