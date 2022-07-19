وفي تصريح لقناة"المسيرة"، أوضح بن حبتور أن اليمن يملك الكلمة الفصل من بوابة مضيق باب المندب للحفاظ على هوية البحر الأحمر العربية بوجه المؤامرة الأمريكية لتحويله بحيرة صهيونية.



وأشار إلى أن زيارة بايدن للمنطقة عكست ضعف أمريكا، رغم حصول العجوز الأمريكي بايدن على ما يريد من النفط السعودي والخليجي.



وقال بن حبتور: "توقيع 19 اتفاقية تعاون يدحض الضخ الإعلامي حول خلاف سعودي أمريكي"، معتبراً أن ما يخص اليمن في بيان قمة العملاء في جدة كان محض نفاق والسعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوما وسيطا.



وأكد أن اليمن بقيادته الحرة والشجاعة منتصر وسيكسر الحصار المفروض عليه، مجددا في الوقت ذاته الالتزام بفلسطين أرضا عربية وإسلامية عاصمتها القدس الشريف.



ونوه رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إلى أن تحالف العدوان لم يكن صادقا ولا ملتزما ببنود الهدنة الأممية.