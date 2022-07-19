عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: العودة إلى الاتفاق النووي أفضل خيار لواشنطن

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية ذكر "كريس مورفي"، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ردًا على سؤال حول عملية المفاوضات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة "نحن في لحظة حساسة للغاية مع طهران بسبب تصرفات ترامب وقراره بالانسحاب من الاتفاق النووي".



وأضاف: آمل أنه لا تزال هناك فرصة للعودة إلى الاتفاق النووي وسيكون هذا أفضل شيء لواشنطن والمنطقة.



وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع "جوزيف بوريل"، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا شك في إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.



وأكد عبد اللهيان إن "على البيت الأبيض أن يضع جانباً المبالغات والشكوك ، وأن يتخذ خطوات واقعية نحو التوصل إلى حل والتوصل إلى اتفاق ، والتوقف عن تكرار النهج غير الفعال للماضي والسلوك غير المنتج واللجوء إلى الضغط والعقوبات".



وقال كريس مورفي رداً على سؤال حول اغتيال مراسلة الجزيرة "شيرين أبو عقلة" على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية: نريد المزيد من المعلومات حول تحقيق الحكومة الأمريكية في مقتل شيرين أبو عقله.

ورداً على سؤال آخر لقناة الجزيرة حول الوضع الداخلي في مصر ، قال: "إذا لم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، يمكن للكونغرس أن يقرر قطع أو تقليص المساعدات الأمريكية عن هذا البلد".