الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 08:34

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: العودة إلى الاتفاق النووي أفضل خيار لواشنطن

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: العودة إلى الاتفاق النووي أفضل خيار لواشنطن
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية ذكر "كريس مورفي"، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ردًا على سؤال حول عملية المفاوضات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة "نحن في لحظة حساسة للغاية مع طهران بسبب تصرفات ترامب وقراره بالانسحاب من الاتفاق النووي".

وأضاف: آمل أنه لا تزال هناك فرصة للعودة إلى الاتفاق النووي وسيكون هذا أفضل شيء لواشنطن والمنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع "جوزيف بوريل"، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا شك في إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وأكد عبد اللهيان إن "على البيت الأبيض أن يضع جانباً المبالغات والشكوك ، وأن يتخذ خطوات واقعية نحو التوصل إلى حل والتوصل إلى اتفاق ، والتوقف عن تكرار النهج غير الفعال للماضي والسلوك غير المنتج واللجوء إلى الضغط والعقوبات".

وقال كريس مورفي رداً على سؤال حول اغتيال مراسلة الجزيرة "شيرين أبو عقلة" على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية: نريد المزيد من المعلومات حول تحقيق الحكومة الأمريكية في مقتل شيرين أبو عقله.
ورداً على سؤال آخر لقناة الجزيرة حول الوضع الداخلي في مصر ، قال: "إذا لم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، يمكن للكونغرس أن يقرر قطع أو تقليص المساعدات الأمريكية عن هذا البلد".
رقم : 1004903
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
19 تموز 2022
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
19 تموز 2022
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
18 تموز 2022
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
18 تموز 2022
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
18 تموز 2022
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
18 تموز 2022
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
18 تموز 2022
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
17 تموز 2022
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
16 تموز 2022
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
16 تموز 2022
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
16 تموز 2022
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
16 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة