الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 08:40

الرئيس الإيراني يبدأ رسمياً باستقبال نظيره التركي

الرئيس الإيراني يبدأ رسمياً باستقبال نظيره التركي
ومن المقرر أن يصل الرئيس بوتين إلى طهران في زيارة تستمر يوماً واحداً يلتقي خلالها قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم قصر الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل أيضًا إلى طهران يوم الثلاثاء.

ومن المفترض أن يحضر رجب طيب أردوغان الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلى الإيراني التركي بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومن المقرر أن يشارك بعد ذلك في لقاء مشترك مع رئيسي إيران وروسيا في إطار مفاوضات تسمى "عملية أستانا".

كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع ثلاثي مع قادة إيران وتركيا بخصوص سوريا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعا منفصلا مع رئيس تركيا في طهران. ويعد هذا الاجتماع الأول بين قادة البلدين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأكد يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، الإثنين، أن فلاديمير بوتين سيلتقي مع رجب طيب أردوغان خلال زيارته لطهران لمناقشة آليات استئناف تصدير الحبوب المنتجة في أوكرانيا.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مركز تنسيق في اسطنبول لتسهيل توجيه تصدير هذه المنتجات من البحر الأسود.

تأتي زيارة فلاديمير بوتين لإيران بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
 
رقم : 1004905
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره التركي
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
رحلة بايدن السخيفة إلى الرياض
19 تموز 2022
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
19 تموز 2022
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
المكونات الاستراتيجية لإحياء علاقات حماس مع سوريا في تعزيز أسس المقاومة الإقليمية
18 تموز 2022
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
قراءة في زيارة بايدن الأولى للمنطقة.. الأهداف التي فشلت
18 تموز 2022
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
أهداف وآثار رفع حظر بيع السلاح الأمريكي على السعودية
18 تموز 2022
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا.. ما هي الاسباب؟
18 تموز 2022
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة سلوك إرهابيّ أم ردٌ طبيعيّ؟
18 تموز 2022
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
إيران تكشف عن موقفها من زيارة بايدن ومخرجات قمة جدة
17 تموز 2022
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
قائد الثورة يعين 3 فقهاء بمجلس صيانة الدستور لدورة جديدة
16 تموز 2022
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
إيهود أولمرت يصف تهديد نتنياهو بمهاجمة إيران بـ"الثرثرة"
16 تموز 2022
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل
16 تموز 2022
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
الادميرال تنكسيري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال جنوب ايران للمرة الرابعة
16 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر تنتفض على السياسة الإسرائيليّة.. ما حقيقة وتأثير ذلك؟
ماذا يريد بايدن والصهاينة من بعضهم البعض؟
استخدام السعودية للحج كأداة لتعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني
زيارة بايدن إلى السعودية... محاولة تعويض فشل أمريكا بعد مغادرة المنطقة