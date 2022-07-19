الرئيس الإيراني يبدأ رسمياً باستقبال نظيره التركي

ومن المقرر أن يصل الرئيس بوتين إلى طهران في زيارة تستمر يوماً واحداً يلتقي خلالها قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي.



وقال المتحدث باسم قصر الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل أيضًا إلى طهران يوم الثلاثاء.



ومن المفترض أن يحضر رجب طيب أردوغان الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلى الإيراني التركي بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومن المقرر أن يشارك بعد ذلك في لقاء مشترك مع رئيسي إيران وروسيا في إطار مفاوضات تسمى "عملية أستانا".



كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع ثلاثي مع قادة إيران وتركيا بخصوص سوريا.



ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعا منفصلا مع رئيس تركيا في طهران. ويعد هذا الاجتماع الأول بين قادة البلدين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.



وأكد يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، الإثنين، أن فلاديمير بوتين سيلتقي مع رجب طيب أردوغان خلال زيارته لطهران لمناقشة آليات استئناف تصدير الحبوب المنتجة في أوكرانيا.



وأضاف أنه سيتم افتتاح مركز تنسيق في اسطنبول لتسهيل توجيه تصدير هذه المنتجات من البحر الأسود.



تأتي زيارة فلاديمير بوتين لإيران بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

