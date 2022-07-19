خرازي: سيكون رد إيران على إسرائيل مدمرًا 

وأوضح خرازي في تصريحات صحفية نقلها مراسل موقع "إسلام تايمز
" في طهران، إنه "ما يمكن أن تفعله قوى المقاومة في الوقت المناسب لا يمكن مقارنته بما تريد إسرائيل فعله ضد بلدنا من المناطق المحيطة بإيران، لأن أولاً وقبل كل شيء مصالح تلك الدول في خطر وكل هذه الدول تعرف ذلك".
وأضاف "ثانيًا سيكون رد إيران على إسرائيل مدمرًا. سواء في هذه البلدان أو في إسرائيل".
وكان خرازي قال في مقابلة مع قناة الجزيرة قبل يومين، إن "الكيان الإسرائيلي في مرحلة ضعف ودعم جو بايدن له لن يعيده إلى الصدارة".
ولفت إلى أن أي استهداف لأمننا انطلاقًا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على الكيان الإسرائيلي، مبيناً إن "إيران أجرت مناورات واسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة".