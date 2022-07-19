خرازي: سيكون رد إيران على إسرائيل مدمرًا 

إيران (إسلام تايمز) - قال كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، إن رد طهران على الكيان الصهيوني سيكون مدمراً، مشيراً إلى أنه "لا يمكن مقارنة وجود إسرائيل حول إيران بوجود قوى مقاومة على حدود إسرائيل".