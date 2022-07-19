السودان يؤكد على ضرورة الوصول إلى تفاهم بشأن سد النهضة عبر الدبلوماسية

استقبل وزير الخارجية السوداني المكلف، السفير علي الصادق علي، بمكتبه يوم أمس، وزير الري والموارد المائية المكلف، المهندس ضوالبيت عبد الرحمن.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الاثنين، تم التباحث خلال اللقاء في قضية مصادر المياه في السودان، والمباحثات بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة، وأمّن اللقاء على اهمية الحفاظ على مصالح السودان المائية بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة.



وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر انطلاقا من دورها ومسؤوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي، عازمة على الاستمرار في بذل الجهود الصادقة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشريكة لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين مصر وألمانيا تجاه قضايا المنطقة مستمر، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن وسبل مواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وأشار إلى أن مصر مستمرة في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيها من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.