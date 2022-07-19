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الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 11:52

الرئيس العراقي: إيران طرف رئيسي فاعل ومهم في المنطقة

الرئيس العراقي: إيران طرف رئيسي فاعل ومهم في المنطقة
وأضاف صالح في مقابلة مع شبكة سي إن إن العربية: في العراق، لدينا حدود طويلة مع إيران ولدينا جميع أنواع التفاعلات الثقافية والاجتماعية والمصالح الأمنية المشتركة يمكن أن تؤثر قضية إيران والاتفاق النووي علينا وعلى المنطقة بأسرها وعلى العالم.

وأضاف صالح: لا توجد حلول عسكرية، ونحن بحاجة إلى إنهاء دبلوماسي لهذا المأزق، ونحن بحاجة إلى ترتيب أمني في الشرق الأوسط، حيث نجتمع لمكافحة الإرهاب الذي يظل مشكلة رئيسية.

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق نووي مع إيران، وأن يكون هناك نوع من المصالحة بين إيران والعرب.

وقال: العراق يلعب دورًا مهمًا في الوقت المناسب للوساطة بين إيران والسعودية، وأجريت محادثات مختلفة بين إيران وجيران عربيين آخرين في بغداد وتحسنت الأجواء.

وأضاف الرئيس العراقي: اليوم نحتاج أن نجلس على طاولة واحدة ونتحدث عن المشاكل القائمة. أمريكا مهمة، والعالم مهم، لكن أولوياتنا في هذا الجزء من العالم الذي ينتمي إلينا هي أيضا مهمة.

ردا على سؤال مقدم برنامج GPS الذي أجرى معه المقابلة عن قيام السعودية بتشكيل تحالف سري مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، قال: "أعتقد أن هذا مرة أخرى..إذا عدت للتاريخ، فهذه وصفة لتكرار مآسي الماضي الرهيبة لا يمكن لهذا الجزء من العالم أن يستمر على هذا النحو .

وأضاف صالح: نحن محظوظون بامتلاكنا النفط لكن لدينا أيضا تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية، فنحن بحاجة إلى بنية تحتية يمكنها ربط اقتصادنا بها.

وأضاف: نحن بحاجة إلى عمل مشترك ضد تغير المناخ، لا يمكن للعراق أن يفعل ذلك بمفرده.. لا يمكن للسعودية أن تفعل ذلك بمفردها، ولا تستطيع إيران أن تفعل ذلك بمفردها، ولا يستطع الأتراك أن يفعلوا ذلك بمفردهم.. في نهاية المطاف يجب إعادة سوريا إلى المنعطف، وعلينا أن نجد طريقة لإخراج سوريا من الفوضى التي تعيشها اليوم لفترة طويلة.

وقال صالح: بينما نركز على الموضوعات الرئيسية للتنافس بين الدول، بين إيران والسعودية، بين هذا وذاك، كل دولة في هذه المنطقة تواجه تحديات كبيرة ... لا نريد العودة إلى الماضي ونقاتل مع طرف ضد الآخر، ومن ناحية أخرى... لقد فعلنا ذلك في الماضي ودفعنا ثمنا باهظا.
رقم : 1004944
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