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الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 11:56

النمسا: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو

النمسا: لن نحذو حذو السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو
وقال نهيامر خلال مؤتمر صحفي في فيين يوم الاثنين، إن مباحثاته مع رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيجر، تناولت الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن فيينا لن تنضم إلى حلف الناتو كما فعلت السويد وفنلندا، على خلفية ما حدث في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة "براتيسلافا برافدا" الروسية.

وأوضح نيهامر أنه لا يوجد نقاش حول انضمام النمسا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن فيينا ملتزمة فقط بسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة على الصعيد الدولي والأمني، وتخطط لزيادة الاستثمار في الدفاع عن نفسها.

بدوره، أشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن بلاده تقدم مساعدة شاملة لأوكرانيا، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم الحر.

وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.
مصدر : وكالات
رقم : 1004948
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