قائد الثورة الاسلامیة یستقبل أردوغان بطهران

یذکر أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وصل صباح الیوم الثلاثاء إلی طهران واستقبل رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، نظيره التركي رسميا في قصر سعد أباد بطهران.



وكانت الرئاسة التركية، أعلنت اول امس الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري لقاءين مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، ويشارك باجتماع ثلاثي بصيغة زعماء الدول الضامنة مسار أستانة حول سورية.



وقالت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في بيان صدر عنها، أن "أردوغان يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون المشترك بين تركيا وإيران في نسخته التاسعة، حيث يرأس الوفد التركي، فيما يرأس الجانب الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي".



وأوضحت أن "الاجتماع مع الرئيس الإيراني سيتناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الاقليمية و الدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها، كما أن اجتماع مجلس التعاون المشترك سيتناول العلاقات الثنائية وإعادة تقييم هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك والخطوات التي يمكن اتخاذها من كلا الجانبين.