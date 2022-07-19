وزير الدفاع: زيارة بايدن استفزازية وتواجد الصهاينة يؤدي لانعدام الامن

وأشار وزير الدفاع الايراني أثناء اللقاء التواجد العسكري الواسع لدول مختلفة في المنطقة معتبرا هذا التواجد يزيد من تعقيد الاوضاع الامنية في المنطقة قائلا: ان ايران تعتقد بان تواجد القوات الاجنبية لاتساعد الامن في المنطقة وكما اكدت ايران مرارا فان أمن المنطقة يمكن ارساؤه عبر التعاون بين جميع دول المنطقة.



كما نوه العميد آشتياني الى تواجد الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة قائلا: ان دخول الكيان الصهيوني الى هذه المنطقة لن يؤدي الا الى انعدام الأمن وهذا الكيان يسعى الى ايجاد التفرقة بين الدول الاسلامية لكسب المشروعية لنفسه.



واضاف العميد آشتياني ايضا ان زيارة جو بايدن لا يمكن ان تندرج في اطار ارساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة ونحن نعتبر قدومه "استفزازيا".

