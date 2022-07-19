السيد الخامنئي يحذر تركيا من أي هجوم على شمال سوريا

ونقل الموقع الرسمي للسيد خامنئي عن الأخير قوله خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أدروغان الذي يزور طهران للمشاركة في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إن "أي هجوم عسكري في شمال سوريا سيأتي بالضرر على سوريا وتركيا ويكون لصالح الإرهابيين".



وشدد على أن "سيادة ووحدة الأراضي السورية مهمة ويجب حل القضايا الخلافية مع سوريا عبر الحوار"، مبيناً إن "إيران تعتبر أمن تركيا من أمنها".



وخاطب السيد الخامنئي اردوغان "سنتعاون معكم حتماً في محاربة الإرهاب لكن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مهم جداً بالنسبة لنا، ونحن نعتبر أمن تركيا هو أمننا وعليكم أنتم أيضاً أن تعتبروا أمن سوريا على أنه أمنكم".



ولفت إن القضية السورية يجب حلها من خلال المفاوضات وعلى ايران وتركيا وروسيا حسمها عبر الحوار، منوهاً إلى أن "إيران دافعت عن الحكومة التركية دوماً سواء في القضايا الداخلية أو في مواجهة التدخلات الأجنبية وكما قلتم نحن اصدقاء وقت الشدّة".



من جانبه، قال الرئيس التركي خلال اللقاء وفق البيان الإيراني إن "أنقرة تدعم مطالب طهران المشروعة في الاتفاق النووي"، مضيفاً إن "تركيا تشجع شركاتها على الاستثمار في إيران".

وأضاف اردوغان "تحظى الجماعات الإرهابية في سوريا بدعم كبير من الدول الغربية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فضلًا عن الدعم الخاص من الولايات المتحدة".