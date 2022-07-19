بوتين من طهران : سنزيد تعاوننا مع إيران على صعيد الأمن الدولي

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسي في طهران التي وصلها اليوم للمشاركة في القمة الثلاثية "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة"، مضيفاً "سعيد جداً لتواجدي في أرض الضيافة إيران وزيارتي إليها ستكون مثمرة على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة، وروسيا وإيران قدمتا مساهمة كبيرة في تسوية الوضع بسوريا".



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن بوتين اجتمع مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي وبحث الرئيسان الايراني والروسي في اللقاء المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ، بما في ذلك الطاقة والترانزيت والتبادل التجاري وايضا التطورات الإقليمية بعد اللقاء الذي جرى بين آية الله رئيسي و السيد بوتين توجه الرئيسان الروسي والايراني إلى مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية.