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الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 18:49
قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس بوتين
يذكر أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي كان في استقبال الرئيس الروسي أثناء وصوله لمطار مهر آباد الدولي في طهران، حيث اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1004983
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