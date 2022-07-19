قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس بوتين

إيران (إسلام تايمز) ـ استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.