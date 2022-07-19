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الثلاثاء 19 تموز 2022 ساعة 19:08
بعد لقائه الرئيس الايراني:

أردوغان: سنقيم من جديد عملية أستانا بخصوص سوريا ونبحث عن فرص جديدة

أردوغان: سنقيم من جديد عملية أستانا بخصوص سوريا ونبحث عن فرص جديدة
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء في طهران: "بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى بين تركيا وإيران، سيعقد اجتماع آخر في إطار ثلاثي حول مسار أستانا وسأناقش أنا وزملائي آخر التطورات في سوريا".

وقال أردوغان في تصريح صحفي في طهران: "سنقيم مرة أخرى "عملية أستانا "ونبحث عن فرص جديدة".

استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد مساء اليوم، اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووفقا لبيان الرئاسة الإيرانية سيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.
مصدر : وكالات
رقم : 1004985
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