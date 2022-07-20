‘‘الجهاد الإسلامي‘‘: عملية القدس البطولية إعلان المقاومة في وجه الاستيطان

وأكدت الحركة في بيان صحفي على لسان طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا التي يحملها بكل عزيمة واقتدار، ونحيي السواعد البطلة لأبناء شعبنا الذين يأخذون دورهم في مواجهة مخططات الاحتلال، حتى استرداد حقنا في أرضنا ومقدساتنا.



وأصيب مستوطن صهيوني، عصر أمس الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "راموت" شرق القدس المحتلة"



وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.



وقالت الإذاعة العامة للاحتلال:" إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن خطيرة جدا،حيث قام المنفذ بضربه في رأسه بواسطة "بلطة".



فيما أشارت القناة 14 إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس أصُيب بجروح متوسطة.