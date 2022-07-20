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الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 09:13
الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لطائرات سي-17 للإمارات
وأفادت مصادر صحفية غربية أمس الثلاثاء، على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى أن العقد قد تم توقيعه أو أن المفاوضات انتهت.
وقال البنتاغون إن شركة «بوينغ» هي المقاول الرئيسي في هذا العقد.
مصدر :
وكالات
رقم :
1005076
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