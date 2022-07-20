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الأربعاء 20 تموز 2022 ساعة 10:46

انطلاق المؤتمر الاقليمي للوحدة الإسلامية بمدینة سنندج الإيرانية

انطلاق المؤتمر الاقليمي للوحدة الإسلامية بمدینة سنندج الإيرانية
وبدأ المؤتمر فعالیاته ،صباح الیوم الاربعاء، بمشاركة علماء من لبنان واقليم كردستان العراق وعلماء المحافظات التي يقطنها أهل السنة في ايران ومنها كردستان وكرمانشاه وإيلام وأذربيجان الغربية.

وأعلن مساعد الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية في شؤون ايران "محسن مستشي، في مراسم افتتاح المؤتمر أن المؤتمر الاقليمي الثاني سيعقد في مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان ( جنوب شرق البلاد) كما ستستضيف مدينة مشهد مرکز محافظة خراسان الرضویة (شمال شرقي إيران) المؤتمر الثالث.

وأضاف سيلقي عدد من رجال الدين والنخب الفكرية المشاركون في المرتمر كلمة فيه معلنا أن بث کلمة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مدرج علی جدول الأعمال المؤتمر.

یذکر أن المؤتمر يعقد في قسمين مختلفين على مدار يومين، كما سيقام معرض جانبي على هامش المؤتمر، سيشارك فيه عدد من المؤسسات.

وسیتم انشاء موقع باسم "سعيد" على هامش هذا المؤتمروالذي يعبر عن الهوية الاسلامية للعالم الاسلامي کما سيتم انشاء موقع "محسن" بهدف توفير الارضية لمشاركة جميع الدول والشعوب الاسلامية في تبادل الاعمال الخدمية ".
مصدر : وكالات
رقم : 1005090
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